В Telegram появятся платные функции

В новом году Telegram появятся платные функции. Текущие сервисы останутся бесплатными и без рекламы. Также Дуров заявил, что продавать компанию не собирается.

В новом году Telegram появятся платные функции, но текущие сервисы останутся бесплатными и без рекламы. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает блог Павла Дурова.

По словам создателя мессенджера, при нынешних темпах роста Telegram идет к миллиардам пользователей, соответственно, растут и расходы. «Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными», — сказал он.

Также Дуров заявил, что продавать компанию не собирается.