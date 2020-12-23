В Скопинском районе «Лада» врезалась в тягач, пострадали трое

По предварительной информации, 58-летний житель Тамбовской области на Lada Largus врезался в тягач Scania, которым управлял 46-летний житель Удмуртской области.

В Скопинском районе Lada врезалась в тягач. Пострадали трое, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДТП произошло во вторник, 22 декабря, примерно в 19:50 на 288 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 58-летний житель Тамбовской области на Lada Largus врезался в тягач Scania, которым управлял 46-летний житель Удмуртской области.

Водителя Lada и двоих его пассажиров в возрасте 46 и 47 лет госпитализировали.