В Рыбновском районе в аварии в внедорожниками пострадали двое
По предварительной информации, 35-летний житель Рыбного на Renault Duster врезался в Mitsubishi Outlander. За рулем второй машины был 43-летний мужчина.
В Рыбновском районе в аварии в внедорожниками пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
ДП произошло во вторник, 22 декабря, примерно в 20:40, на 174 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний житель Рыбного на Renault Duster врезался в Mitsubishi Outlander. За рулем второй машины был 43-летний мужчина.
Обоих водителей госпитализировали.