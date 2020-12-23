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В Рыбновском районе в аварии в внедорожниками пострадали двое
По предварительной информации, 35-летний житель Рыбного на Renault Duster врезался в Mitsubishi Outlander. За рулем второй машины был 43-летний мужчина.

В Рыбновском районе в аварии в внедорожниками пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

ДП произошло во вторник, 22 декабря, примерно в 20:40, на 174 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний житель Рыбного на Renault Duster врезался в Mitsubishi Outlander. За рулем второй машины был 43-летний мужчина.

Обоих водителей госпитализировали.