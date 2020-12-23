В Рязанской области обновился рекорд смертности от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 27 250 случаев заражения (всего 2 933 753), выздоровели 24 447 пациентов (2 343 967), умерли 549 (52 461).

В Рязанской области обновился рекорд смертности от COVID-19. За сутки в регионе зарегистрировали пять смертей, сообщил в среду, 23 декабря, столичный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса умерли 134 рязанца. Всего выявили 17 041 случай заражения (+136 за сутки), выздоровел 15 551 пациент (131).

В России за сутки зарегистрировали 27 250 случаев заражения (всего 2 933 753), выздоровели 24 447 пациентов (2 343 967), умерли 549 (52 461).

Позже рязанский оперштаб рассказал о новых жертвах коронавируса.