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В Рязани массово отключили воду
Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 23 декабря, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Из-за этого воды нет по адресам:

  • улица Халтурина, дома№№1-а, 3-а, 5-а, 1-б;
  • улица Весенняя, дома №№ 1, 2-г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-а, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 53, 55, 57, 46, 45, 43-а,
  • улица Новая, дома №№9-а, 1б, 1а, 1, 17, 18, 19, 15, 2, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
  • улица Ленпоселок, дома №№1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 16-а, 1/1;
  • 1-й Весенний переулок, дома №№1, 2, 4, 6;
  • 2-й Весенний переулок, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 15, 16, 17, 18;
  • улица Грачи, дома №№3, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50 корпус 1;
  • улица Весенняя 3-я линия, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.