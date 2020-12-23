В Рязани массово отключили воду

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 23 декабря, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рабочие будут ремонтировать водопровод до 17:00. Из-за этого воды нет по адресам: