В Рязани изменили путь автобуса №10

Раньше автобус с Первомайского проспекта поворачивал на улицу Каширина, а теперь он станет следовать через улицы Павлова, Кудрявцева и Маяковского, а затем отправляться в Борки.

В Рязани изменили путь автобуса №10 «поселок Мехзавода — поселок Борки». Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в среду, 23 декабря.

Согласно документу, автобус по пути из Мехзавода будет проезжать мимо площади Ленина.

Раньше автобус с Первомайского проспекта поворачивал на улицу Каширина, а теперь он станет следовать через улицы Павлова, Кудрявцева и Маяковского, а затем отправляться в Борки.

В обратном направлении маршрут остался прежним.

Протяженность маршрута при этом выросла до 14 километров (+1,8 километра).

Изменения уже начали действовать.