В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметили День энергетика и 100-летие ГОЭЛРО

К праздничным мероприятиям, прошедшим в Москве, в режиме онлайн подключились энергетики из 20 филиалов энергокомпаний. С видеопоздравлениями к ним обратились Генеральный директор группы «Россети» Павел Ливинский и Президент Ассоциации работодателей энергетики «ЭРА России» Аркадий Замосковный. Всех участников поприветствовал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметили День энергетика и 100-летие ГОЭЛРО. К праздничным мероприятиям, прошедшим в Москве, в режиме онлайн подключились энергетики из 20 филиалов энергокомпаний. С видеопоздравлениями к ним обратились Генеральный директор группы «Россети» Павел Ливинский и Президент Ассоциации работодателей энергетики «ЭРА России» Аркадий Замосковный. Всех участников поприветствовал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Сегодня один из самых важных дней в истории российской энергетики. — именно сегодня мы празднуем 100-летие со дня принятия Плана ГОЭЛРО. Нас всех объединяет общее и важное — мы носим гордое звание энергетика и это есть дело всей нашей жизни. Я хочу поздравить тех, чей профессионализм, стремление к достижению цели, высокая ответственность способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами. Поблагодарить за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за неравнодушие и ответственность! От всей души желаю всем энергетикам успехов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия!» — сказал глава энергокомпаний.

Также в рамках торжественных мероприятий прошло торжественное награждение сотрудников «"Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами. В общей сложности их удостоились 888 энергетиков.