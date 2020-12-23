В «Наташкином» парке установили новую фотозону

В парке появились светящиеся цифры 2021. Ранее там установили 11-метровую ель, медведей, снеговиков-музыкантов, светящийся фонтан, сани Деда Мороза, мешок и большой подарок с бантом, снежинки.

В Верхнем городском парке установили новый арт-объект. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В парке появились светящиеся цифры 2021.

«Символ приближения Нового года станет отличной фотозоной для жителей и гостей города», — отметили в мэрии.

Ранее в парке установили 11-метровую ель, медведей, снеговиков-музыкантов, светящийся фонтан, сани Деда Мороза, мешок и большой подарок с бантом, снежинки.