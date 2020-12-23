В Москве пожилой пациент ранил двух медсестер

В Москве 68-летний пациент ранил двух медсестер. От нехватки кислорода у него начались галлюцинации и психоз. Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

В Москве 68-летний пациент ранил двух медсестер. Об этом в среду, 23 декабря, сообщают телеграм-каналы Baza и Life Shot.

По данным Baza, пожилой пациент напал на медсестер, когда его переводили в реанимацию. По сообщению Life Shot, от нехватки кислорода у него начались галлюцинации и психоз. Одна пострадавшая госпитализирована с ранением в живот. Вторая получила удар в бедро. Самого нападавшего ввели в искусственную кому из-за двусторонней пневмонии. Нож он пронес с собой в сумке вместе с остальными вещами.

Возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью.