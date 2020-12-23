В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в одном из регионов. В этом и прошлом годах он был на службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Рождество. По его словам, глава государства традиционно он поедет в какой-то регион, передает РИА Новости.

Песков пояснил, что пока непонятно, в какой регион поедет президент.

«Он еще не выбрал», — добавил пресс-секретарь.

Он уточнил, что до Нового года Путин поездок не планирует.

В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в одном из регионов. В этом и прошлом годах он был на службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.