В Краснодаре пенсионер убил девушку и покончил с собой

В Краснодаре 70-летний пенсионер убил девушку и покончил с собой. Он нанес ей больше восьми ударов ножом в грудь, голову и шею. Вскоре труп пожилого человека нашли в его гараже.

В Краснодаре пенсионер убил девушку и покончил с собой. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает СК области.

По данным следствия, 22 декабря 70-летний пенсионер в подъезде напал с ножом на 26-летнюю соседку. Ей удалось вырваться, но подозреваемый нанес больше восьми ударов ножом в грудь, голову и шею. Медики засвидетельствовали смерть. Вскоре тело пожилого человека нашли в его гараже. По версии следствия, он совершил суицид.

Возбуждено дело по статье 105 УК (убийство). В отношении подозреваемого назначена посмертная психиатрическая экспертиза.