В 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум
В 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум. По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, с 1 января он вырастет до 12 792 рублей.
В 2021 году МРОТ превысит прожиточный минимум. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает ТАСС.
По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, с 1 января МРОТ вырастет до 12 792 рублей. «Выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — сказала Голикова.
В Рязанской области прожиточный минимум составляет 8 694 рубля.