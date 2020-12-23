«СОГАЗ-Мед» рассказал о симптомах инсульта и первой помощи

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека практически в любой момент, по статистике смертность от инсульта стоит на втором месте в мире. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека практически в любой момент, по статистике смертность от инсульта стоит на втором месте в мире. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом. Кроме того, риск инсульта может увеличиться во время беременности, приема противозачаточных препаратов, гормональной терапии в период климакса и при различных заболеваниях, связанных с нарушением гормонального фона.

2 вида инсультов:

Ишемический инсульт. Самым распространенным механизмом инсульта является ишемия: спазм или закупорка артерии мозга, при которой в первую очередь страдают зоны, расположенные поблизости от патологического очага. Предвестники инсульта могут быть довольно разные, поэтому очень важно следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Проявляться болезнь может в любое время, но чаще всего это случается ночью и под утро.

Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта является осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Разрываются видоизмененные сосуды, где есть сосудистые аномалии и аневризмы. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз при нем более серьезен.

Факторы риска возникновения инсультов:

Повышенное артериальное давление

Сахарный диабет

Различные заболевания сердца

Курение

Ожирение

Повышенное содержание холестерина в крови

Злоупотребление алкоголем

Стресс

Недостаточная физическая активность

Первые симптомы инсульта:

Внезапная слабость в руке и/или ноге.

Внезапное онемение в руке и/или ноге.

Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.

Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение.

Внезапная потеря сознания.

Острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.

Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.

Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.

Что делать при появлении симптомов инсульта?

Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов инсульта срочно вызывайте скорую помощь и точно опишите диспетчеру все, что произошло.

Что делать после вызова скорой?

После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделайте следующее:

Больной при подозрении на инсульт должен лежать на спине с немного поднятой головой. Лишних движений ему делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.

Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, положив на затылок человека холодную вещь, а также согрев его нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень узкую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.

В случае, когда у человека начался паралич, первая помощь будет заключаться в растирании его конечностей согревающей смесью из двух частей растительного масла и одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до того момента, как приедут врачи.

Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериальное давление. При возможности нужно проверить эти показатели и запомнить их. Данную информацию следует сказать врачам.

Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно поднять на тридцать градусов.

При остановке дыхания нужно начать искусственную вентиляцию легких.

Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо указать, как начались проблемы, насколько стал хуже себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.

Профилактика инсульта

У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные изменения кровеносных сосудов — снижение эластичности сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и физического перенапряжения. Основные профилактические мероприятия для предотвращения заболевания сердечно-сосудистой системы:

Правильное питание.

Постоянные адекватные физические нагрузки на организм.

Полный отказ от курения.

Отказ от употребления алкоголя.

Избегание стрессовых ситуаций.

Наблюдение за артериальным давлением.

Контроль уровня сахара крови и холестерина.

Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить за состоянием давления на постоянной основе. Пациенту рекомендуется приобрести точный электронный тонометр для постоянного контроля давления. Высокое кровяное давление может привести к повреждению внутренних стенок артерий, которые подвержены разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокружение, может являться опасным симптомом приближающегося приступа. Самостоятельно сложно оценить угрозу возникновения инсульта и оценить его последствия. При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Контроль состояния своего здоровья

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью — личное дело каждого, а наша задача — помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

«СОГАЗ-Мед» напоминает: своевременное прохождение профилактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.

Раз в год россияне могут проходить профилактический медосмотр. В возрасте 18-39 лет раз в три года можно проходить диспансеризацию, а после 40 лет можно проходить диспансеризацию ежегодно. С подробностями проведения профилактических мероприятий каждый может ознакомиться на сайте СОГАЗ-Мед или у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02.

Также, в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в том числе контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных — более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++" (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.