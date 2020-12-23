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«СОГАЗ-Мед» рассказал о симптомах инсульта и первой помощи
Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека практически в любой момент, по статистике смертность от инсульта стоит на втором месте в мире. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом.

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека практически в любой момент, по статистике смертность от инсульта стоит на втором месте в мире. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом. Кроме того, риск инсульта может увеличиться во время беременности, приема противозачаточных препаратов, гормональной терапии в период климакса и при различных заболеваниях, связанных с нарушением гормонального фона.

2 вида инсультов:

  • Ишемический инсульт. Самым распространенным механизмом инсульта является ишемия: спазм или закупорка артерии мозга, при которой в первую очередь страдают зоны, расположенные поблизости от патологического очага. Предвестники инсульта могут быть довольно разные, поэтому очень важно следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Проявляться болезнь может в любое время, но чаще всего это случается ночью и под утро.
  • Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта является осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Разрываются видоизмененные сосуды, где есть сосудистые аномалии и аневризмы. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз при нем более серьезен.

Факторы риска возникновения инсультов:

  • Повышенное артериальное давление
  • Сахарный диабет
  • Различные заболевания сердца
  • Курение
  • Ожирение
  • Повышенное содержание холестерина в крови
  • Злоупотребление алкоголем
  • Стресс
  • Недостаточная физическая активность

Первые симптомы инсульта:

  • Внезапная слабость в руке и/или ноге.
  • Внезапное онемение в руке и/или ноге.
  • Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.
  • Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение.
  • Внезапная потеря сознания.
  • Острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.
  • Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.
  • Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.

Что делать при появлении симптомов инсульта?

Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов инсульта срочно вызывайте скорую помощь и точно опишите диспетчеру все, что произошло.

Что делать после вызова скорой?

После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделайте следующее:

  • Больной при подозрении на инсульт должен лежать на спине с немного поднятой головой. Лишних движений ему делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.
  • Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, положив на затылок человека холодную вещь, а также согрев его нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень узкую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.
  • В случае, когда у человека начался паралич, первая помощь будет заключаться в растирании его конечностей согревающей смесью из двух частей растительного масла и одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до того момента, как приедут врачи.
  • Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериальное давление. При возможности нужно проверить эти показатели и запомнить их. Данную информацию следует сказать врачам.
  • Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно поднять на тридцать градусов.
  • При остановке дыхания нужно начать искусственную вентиляцию легких.
  • Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо указать, как начались проблемы, насколько стал хуже себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.

Профилактика инсульта

У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные изменения кровеносных сосудов — снижение эластичности сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и физического перенапряжения. Основные профилактические мероприятия для предотвращения заболевания сердечно-сосудистой системы:

  • Правильное питание.
  • Постоянные адекватные физические нагрузки на организм.
  • Полный отказ от курения.
  • Отказ от употребления алкоголя.
  • Избегание стрессовых ситуаций.
  • Наблюдение за артериальным давлением.
  • Контроль уровня сахара крови и холестерина.

Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить за состоянием давления на постоянной основе. Пациенту рекомендуется приобрести точный электронный тонометр для постоянного контроля давления. Высокое кровяное давление может привести к повреждению внутренних стенок артерий, которые подвержены разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокружение, может являться опасным симптомом приближающегося приступа. Самостоятельно сложно оценить угрозу возникновения инсульта и оценить его последствия. При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Контроль состояния своего здоровья

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Валерьевич отмечает: «Страховые медицинские организации помогают людям узнать о своих правах в системе ОМС и воспользоваться ими. Мы верим, что повышение правовой грамотности застрахованных приведет к улучшению качества медицинского обслуживания и позволит всей системе обязательного медицинского страхования выйти на более высокий уровень. Ответственное отношение к своему здоровью — личное дело каждого, а наша задача — помочь людям узнать о своих правах и получить качественную бесплатную медицинскую помощь».

«СОГАЗ-Мед» напоминает: своевременное прохождение профилактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.

Раз в год россияне могут проходить профилактический медосмотр. В возрасте 18-39 лет раз в три года можно проходить диспансеризацию, а после 40 лет можно проходить диспансеризацию ежегодно. С подробностями проведения профилактических мероприятий каждый может ознакомиться на сайте СОГАЗ-Мед или у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02.

Также, в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.

Полис ОМС подлежит обязательному переоформлению при: изменении фамилии, имени, отчества, пола или даты рождения. Также застрахованный гражданин может получить дубликат полиса ОМС при: ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования; утрате ранее выданного полиса.

Стоит отметить важность для застрахованных лиц своевременного обновления личных данных, в том числе контактных (телефона и электронной почты), предоставленных страховой медицинской организации при оформлении полиса. Актуализировать личные контактные данные в страховой медицинской организации необходимо для своевременного информирования застрахованных о возможности пройти бесплатные профилактические мероприятия (профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию).

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных — более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++" (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.