«СОГАЗ-Мед» рассказал о симптомах инсульта и первой помощи

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настигнуть человека практически в любой момент, по статистике смертность от инсульта стоит на втором месте в мире. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом. Кроме того, риск инсульта может увеличиться во время беременности, приема противозачаточных препаратов, гормональной терапии в период климакса и при различных заболеваниях, связанных с нарушением гормонального фона.
2 вида инсультов:
- Ишемический инсульт. Самым распространенным механизмом инсульта является ишемия: спазм или закупорка артерии мозга, при которой в первую очередь страдают зоны, расположенные поблизости от патологического очага. Предвестники инсульта могут быть довольно разные, поэтому очень важно следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Проявляться болезнь может в любое время, но чаще всего это случается ночью и под утро.
- Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта является осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Разрываются видоизмененные сосуды, где есть сосудистые аномалии и аневризмы. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз при нем более серьезен.
Факторы риска возникновения инсультов:
- Повышенное артериальное давление
- Сахарный диабет
- Различные заболевания сердца
- Курение
- Ожирение
- Повышенное содержание холестерина в крови
- Злоупотребление алкоголем
- Стресс
- Недостаточная физическая активность
Первые симптомы инсульта:
- Внезапная слабость в руке и/или ноге.
- Внезапное онемение в руке и/или ноге.
- Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.
- Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение.
- Внезапная потеря сознания.
- Острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.
- Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.
- Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.
Что делать при появлении симптомов инсульта?
Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. При появлении первых симптомов инсульта срочно вызывайте скорую помощь и точно опишите диспетчеру все, что произошло.
Что делать после вызова скорой?
После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделайте следующее:
- Больной при подозрении на инсульт должен лежать на спине с немного поднятой головой. Лишних движений ему делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.
- Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, положив на затылок человека холодную вещь, а также согрев его нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень узкую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.
- В случае, когда у человека начался паралич, первая помощь будет заключаться в растирании его конечностей согревающей смесью из двух частей растительного масла и одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до того момента, как приедут врачи.
- Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериальное давление. При возможности нужно проверить эти показатели и запомнить их. Данную информацию следует сказать врачам.
- Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно поднять на тридцать градусов.
- При остановке дыхания нужно начать искусственную вентиляцию легких.
- Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо указать, как начались проблемы, насколько стал хуже себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.
Профилактика инсульта
У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные изменения кровеносных сосудов — снижение эластичности сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и физического перенапряжения. Основные профилактические мероприятия для предотвращения заболевания сердечно-сосудистой системы:
- Правильное питание.
- Постоянные адекватные физические нагрузки на организм.
- Полный отказ от курения.
- Отказ от употребления алкоголя.
- Избегание стрессовых ситуаций.
- Наблюдение за артериальным давлением.
- Контроль уровня сахара крови и холестерина.
Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить за состоянием давления на постоянной основе. Пациенту рекомендуется приобрести точный электронный тонометр для постоянного контроля давления. Высокое кровяное давление может привести к повреждению внутренних стенок артерий, которые подвержены разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокружение, может являться опасным симптомом приближающегося приступа. Самостоятельно сложно оценить угрозу возникновения инсульта и оценить его последствия. При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.
Контроль состояния своего здоровья
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