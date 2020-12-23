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Рязанское отделение пенсионного фонда отметило свое 30-летие
Министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец передал слова благодарности от имени губернатора Николая Любимова и вручил почетные грамоты губернатора, а также наградил сотрудников нагрудными знаками «Почетный работник пенсионного фонда РФ» и «Отличник пенсионного фонда РФ».

Во вторник, 22 декабря, Рязанское отделение пенсионного фонда отметило свое тридцатилетие. На торжественном мероприятии наградили сотрудников, которые внесли особый вклад в развитие организации. Награды Рязанской областной Думы за многолетний добросовестный труд вручили первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов и глава комитета по соцвопросам Сергей Пупков.

«Большая честь для нас быть представителями законодательного собрания нашей области. Вы помогаете тем, кто в этом больше всего нуждается. Это пенсионеры, ветераны, инвалиды, молодые мамы. Мы приехали поздравлять настоящих профессионалов с большим сердцем и широкой душой. Низкий поклон вам и огромная благодарность за ваш труд», — поздравил сотрудников пенсионного фонда первый заместитель председателя облдумы Дмитрий Хубезов.

Министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец передал слова благодарности от имени губернатора Николая Любимова и вручил почетные грамоты губернатора, а также наградил сотрудников нагрудными знаками «Почетный работник пенсионного фонда РФ» и «Отличник пенсионного фонда РФ».

Знаком губернатора Рязанской области за борьбу с коронавирусом был награжден бессменный управляющий региональным отделением ПФР Геннадий Пашин.

«Переоценить роль пенсионного фонда в жизни области нельзя. У нас особый регион. У нас особый бюджет. У нас около 30% - граждане старшего пенсионного возраста. Мы третьи в Российской Федерации по этому показателю. Это накладывает серьезный отпечаток на нашу социальную работу», — сказал Валерий Емец.

Отметим, пенсионный фонд России был образован 22 декабря 1990 года. В 1991 году была создана региональная структура, сейчас в ней работают 1200 сотрудников. На сегодняшний день пенсионный фонд Рязанской области обеспечивает выплату пенсий и пособий 378 тысячам жителей преклонного возраста.