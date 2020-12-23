Рязанец «обнес» съемную квартиру

Мужчина снял квартиру на сутки. Утром хозяйка не нашла двух телевизоров и микроволновки.

Рязанец украл технику из съемной квартиры. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина снял квартиру на сутки. Утром хозяйка не нашла двух телевизоров и микроволновки.

«Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленник захочет продать похищенную технику. Отрабатывая эту версию, полицейские стали проверять возможные пути сбыта подержанных вещей», — рассказали в полиции.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний рязанец, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хищения.

На мужчину завели дело по статье 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.