Рязанец «обнес» съемную квартиру
Мужчина снял квартиру на сутки. Утром хозяйка не нашла двух телевизоров и микроволновки.
Рязанец украл технику из съемной квартиры. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина снял квартиру на сутки. Утром хозяйка не нашла двух телевизоров и микроволновки.
«Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленник захочет продать похищенную технику. Отрабатывая эту версию, полицейские стали проверять возможные пути сбыта подержанных вещей», — рассказали в полиции.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний рязанец, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хищения.
На мужчину завели дело по статье 158 УК («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.