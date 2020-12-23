Рязанец чуть не убил сына битой

53-летний рязанец злоупотреблял алкоголем, в семье из-за этого часто возникали ссоры. Мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным.

В Рязани полиция утихомирила пьяного мужчину, который угрожал убить сына битой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 53-летний рязанец злоупотреблял алкоголем, в семье из-за этого часто возникали ссоры. Мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным. 27-летний сын высказал отцу недовольство. Молодой человек решил провести с родителями воспитательную беседу. Чтобы отец его слушал, он положил рядом биту «в качестве устрашения и демонстрации серьезности разговора».

«Однако нетрезвый мужчина испортил планы сына, выхватил у него биту и стал замахиваться, поясняя, что убьет его, если он будет вмешиваться в его жизнь», — отметили в полицию.

На место приехали оперативники, они утихомирили нетрезвого мужчину.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). По ней грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 2 лет.