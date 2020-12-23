«Россети Центр»: Стилизованная опора ЛЭП в виде парашюта станет архитектурным символом Рязани

Новая стилизованная опора с эмблемой ВДВ заменила собой сразу 2 старых опоры. Помимо технологической функции она будет выполнять и эстетическую, а также станет новым архитектурным символом Рязани.

В среду, 23 декабря, на онлайн пресс-конференции генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»" Игорь Маковский подвел итоги работы энергокомпании в 2020 году и рассказал о проектах, планируемых к реализации на ближайшую перспективу. Онлайн-встречу провели в честь Дня энергетика и 100-я ГОЭЛРО.

На конференции генеральный директор «Россети Центр» упомянул про стилизованные опоры, установленные в нескольких регионах страны.

Он отметил, что одну из таких опор в виде парашюта до конца декабря откроют в Рязани, в настоящее время специалисты филиала «Рязаньэнерго» занимаются ее установкой.

Выбор данного символа не случаен, ведь Рязань является признанной столицей ВДВ. Поэтому крупнейшая российская электросетевая компания решила сделать особенный подарок жителям города. Дизайн конструкции согласовали с руководством Рязанского воздушно-десантного училища.

Новая стилизованная опора с эмблемой ВДВ заменила собой сразу 2 старых опоры. Помимо технологической функции она будет выполнять и эстетическую, а также станет новым архитектурным символом Рязани.

«Стилизованные опоры ЛЭП как арт-объекты, устанавливаются на территориях, где энергетики добились высоких показателей эффективности с точки зрения состояния сети, Это — наш знак качества и Рязань заслужила его. Территорию площадью 1,5 га вокруг символической конструкции благоустроят и озеленят, там установят информационные стенды и лавочки для отдыха рязанцев и гостей города», — подчеркнул Игорь Маковский.

Напомним, «Рязаньэнерго» является филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — единой операционной компании с центром ответственности в г. Нижний Новгород, являющейся основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.