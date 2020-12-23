Россиянам сообщили, какие выплаты они получат в новом году.

Стало известно, какие выплаты будут получать россияне в новом году. Материнский капитал проиндексируют на 3,7%, пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 6 752 рублей, при рождении родители получат 18 тысяч рублей. Также родителям детей от трех до семи лет с доходом ниже прожиточного минимума положены равные ему выплаты и родители детей до восьми лет получат 5000 рублей.

Стало известно, какие выплаты будут получать россияне в новом году. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает « URA.ru ».

Материнский капитал проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго.

Родителям детей от трех до семи лет с доходом ниже прожиточного минимума положены равные ему выплаты.

Родители детей до восьми лет получат 5000 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 6 752 рублей.

При рождении ребенка родители получат 18 тысяч рублей. При этом 1 февраля выплату проиндексируют.

Премьер-министр Мишустин постановил, что с декабря 2020 года россияне будут получать уведомления о положенных им льготах и выплатах на Госуслугах.