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Роспотребнадзор: в Рязанской области продолжается эпидемия ОРВИ
Случаев гриппа в Рязанской области не выявили. По состоянию на 21 декабря, прививки от гриппа сделали 58,9% населения.

В среду, 23 декабря, управление Роспотребнадзора по Рязанской области сообщает, что в регионе продолжается эпидемия ОРВИ. За неделю специалисты зарегистрировали 7 056 случаев заболевания.

Отмечается, что расчетный эпидемический порог превышен по области на 12,6%, по Рязани — на 9,2% за счет взрослого населения и школьников

Большинство заболевших — дети (52,7%).

Случаев гриппа в Рязанской области не выявили. По состоянию на 21 декабря, прививки от гриппа сделали 58,9% населения.