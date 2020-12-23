Рокотянская поздравила победителей конкурса сочинений школьников «Подвиг врача»

Целью конкурса стала поддержка врачей, работающих в «красной зоне», и привлечение внимания общественности к значимости и важности работы медиков. На муниципальный этап конкурса представили более 70 новогодних сочинений-открыток, 40 работ стали лауреатами конкурса.

Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила участников и победителей конкурса сочинений школьников «Подвиг врача». Он проходил с 15 по 22 декабря среди учащихся 6-ых, 7-ых и 8-ых классов, в нем поуаствовали 500 детей из 67 общеобразовательных учреждений города.

Целью конкурса стала поддержка врачей, работающих в «красной зоне», и привлечение внимания общественности к значимости и важности работы медиков.

«Ребята в своих сочинениях показали неравнодушное отношение к тяжелому труду докторов и медсестер, отразили мужество и стойкость рязанских врачей. Эти сочинения о том, как врачи в „красной зоне“ жертвуют всем, не видят своих родных и близких. Мы преклоняемся перед профессионализмом и работоспособностью рязанских медиков. Искренние строки, которые будут переданы врачам, дадут им новые силы для борьбы с коронавируса. Я благодарна всем детям, а также учителям и родителям, которые направляли их», — отметила Юлия Рокотянская.

На муниципальный этап конкурса представили более 70 новогодних сочинений-открыток, 40 работ стали лауреатами конкурса. Это работы учащихся гимназии №2, школ №№ 14, 16, 19 (25), 31, 41, 43, 55, 59, 73, 74.

Учащиеся представили работы в двух номинациях: «Медики-герои» и «Образ современного врача», в которых они благодарили врачей, поддерживали их, желали здоровья.

Школьники встретились с героями своих работ, чтобы вручить им лучшие сочинения. Четыре коробки сочинений были переданы главному врачу больницы имени Н.А. Семашко Людмиле Сорокиной, главному врачу больницы №11 Роману Васину, главному врачу больницы № 5 Ивану Юдину.

«Первым к нам поступил больной, вернувшийся из Франции, потом его жена. Мы на них смотрели и думали, что инфекция неопасная, даже и лечить не нужно. И только к апрелю месяцу мы поняли, что это очень серьезно, — рассказала главный врач больницы имени Н.А. Семашко Людмила Сорокина. — Эти сочинения, может быть, повлияют на будущее ребят, и кто-то из авторов станет врачом. Мы будем очень рады. Обращаюсь ко всем: соблюдайте меры предосторожности. Этим вы облегчаете нам работу».

Открытки с сочинениями разместят на новогодних елках в отделениях больниц с действующими «красными зонами».