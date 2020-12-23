Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах

Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах. По действующим законам, так быстро ввести выходной на федеральном уровне нельзя. Поэтому президент рекомендует сделать это и в тех субъектах, где такое еще решение не принято.

Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

По действующим законам, так быстро ввести выходной на федеральном уровне нельзя. «Поэтому я рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — заявил Путин.

Напомним, что в Рязанской области губернатор Любимов уже объявил последний день года выходным.