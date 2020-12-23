\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
-11°
Чтв, 24
-10°
Птн, 25
-5°
ЦБ USD 75.46 0.11 24/12
ЦБ EUR 91.98 -0.09 24/12
Нал. USD 74.9 / 76.75 17:04
Нал. EUR 91.2 / 91.95 17:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
11 886
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
11 390
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
13 226
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
22 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах
Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах. По действующим законам, так быстро ввести выходной на федеральном уровне нельзя. Поэтому президент рекомендует сделать это и в тех субъектах, где такое еще решение не принято.

Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным во всех регионах. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

По действующим законам, так быстро ввести выходной на федеральном уровне нельзя. «Поэтому я рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — заявил Путин.

Напомним, что в Рязанской области губернатор Любимов уже объявил последний день года выходным.