Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты

Президент считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники. Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.

Владимир Путин призвал в двойном размере обеспечить соцвыплаты медикам, которые работают с больными COVID-19 во время новогодних праздников. Об этом передает РИА Новости .

Президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий по праздникам, должен получать двойную зарплату.

«Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией», — отметил Путин.

Он считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники.

Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.