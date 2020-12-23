Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты
Президент считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники. Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.
Владимир Путин призвал в двойном размере обеспечить соцвыплаты медикам, которые работают с больными COVID-19 во время новогодних праздников. Об этом передает
Президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий по праздникам, должен получать двойную зарплату.
«Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией», — отметил Путин.
Он считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники.
Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.