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Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты
Президент считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники. Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.

Владимир Путин призвал в двойном размере обеспечить соцвыплаты медикам, которые работают с больными COVID-19 во время новогодних праздников. Об этом передает РИА Новости.

Президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий по праздникам, должен получать двойную зарплату.

«Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией», — отметил Путин.

Он считает, что социальные выплаты нужно предоставлять в двойном размере в новогодние праздники.

Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.