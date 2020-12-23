\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
-10°
Чтв, 24
-11°
Птн, 25
-6°
ЦБ USD 75.46 0.11 24/12
ЦБ EUR 91.98 -0.09 24/12
Нал. USD 74.9 / 76.75 17:04
Нал. EUR 91.2 / 91.95 17:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
12 100
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
11 600
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
13 425
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
22 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий
В период праздников мероприятия должны проходить на улице. Число участников не должно быть больше 50 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Об этом передает РИА Новости.

Она сообщила, что в период праздников мероприятия должны проходить на улице, а число участников не должно быть больше 50 человек.

«Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим.», — сказала Попова.

По ее словам, наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении.