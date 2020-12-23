Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий
В период праздников мероприятия должны проходить на улице. Число участников не должно быть больше 50 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Об этом передает
Она сообщила, что в период праздников мероприятия должны проходить на улице, а число участников не должно быть больше 50 человек.
«Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим.», — сказала Попова.
По ее словам, наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении.