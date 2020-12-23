Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий

В период праздников мероприятия должны проходить на улице. Число участников не должно быть больше 50 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Об этом передает РИА Новости .

Она сообщила, что в период праздников мероприятия должны проходить на улице, а число участников не должно быть больше 50 человек.

«Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим.», — сказала Попова.

По ее словам, наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении.