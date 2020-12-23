Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса

Напомним, в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По предварительным оценкам, он на 70% заразнее предыдущего.

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с RT оценил опасность нового штамма коронавируса. Он заявил, что это не новый штамм, а мутация предыдущего.

Онищенко пояснил, что вирус стал еще более интенсивно распространяться.

«Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса», — уточнил парламентарий.

По его мнению, мутация не повлияет на агрессивность коронавируса.

«Не будет меняться его агрессивность, с точки зрения изменения, что он более тяжело будет переноситься нашим населением, которое попадет под его воздействие», — подвел итог Онищенко.

Напомним, в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По предварительным оценкам, он на 70% заразнее предыдущего.

Россия, как и ряд стран, приостановила авиасообщение с Великобританией.