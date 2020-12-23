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Названы новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендовал дезинфицировать купленные подарки.

РИА Новости опросило врачей и выяснило, через какие новогодние подарки легче передается COVID-19. Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы.

Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной COVID-19, существует на картоне до суток, на пластике или металле — до трех дней. Бактерии также могут быть в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем.

Ненастина рекомендовала выбирать подарки в торговых центрах в масках и одноразовых перчатках.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендовал дезинфицировать купленные вещи.

«Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой», — отметил он.