\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
-10°
Чтв, 24
-11°
Птн, 25
-6°
ЦБ USD 75.46 0.11 24/12
ЦБ EUR 91.98 -0.09 24/12
Нал. USD 74.9 / 76.75 17:04
Нал. EUR 91.2 / 91.95 17:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
12 100
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
11 600
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
13 425
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
22 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Названа ошибка, приводящая к пожару в автомобиле
Специалисты отмечают, что риски при «прикуривании» связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры. Автовладельцам посоветовали выключать мотор «донора» во время запуска машины, не «прикуривать» бензиновые автомобили от дизельных и наоборот, не пытаться запустить двигатель с помощью грузовика, перепроверять свои действия, чтобы не перепутать полярность батареи, изучить порядок снятия и установки клемм и проводов.

Эксперты считают, что неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей. Об этом сообщил «АиФ».

Специалисты отмечают, что риски при «прикуривании» связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры.

Как сообщили эксперты, при неправильном присоединении проводов, в частности при работающем моторе «донора», могут возникнуть замыкания, а также оплавиться проводка, выгореть предохранители, сломаться генераторы и произойти пожар.

Автовладельцам посоветовали выключать мотор «донора» во время запуска машины, не «прикуривать» бензиновые автомобили от дизельных и наоборот, не пытаться запустить двигатель с помощью грузовика, перепроверять свои действия, чтобы не перепутать полярность батареи, изучить порядок снятия и установки клемм и проводов.

Для минимизации рисков эксперты предлагают отказаться от «прикуривания» современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.