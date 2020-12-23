Названа ошибка, приводящая к пожару в автомобиле

Специалисты отмечают, что риски при «прикуривании» связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры. Автовладельцам посоветовали выключать мотор «донора» во время запуска машины, не «прикуривать» бензиновые автомобили от дизельных и наоборот, не пытаться запустить двигатель с помощью грузовика, перепроверять свои действия, чтобы не перепутать полярность батареи, изучить порядок снятия и установки клемм и проводов.

Эксперты считают, что неправильный запуск автомобильного двигателя при разряженном аккумуляторе может быть опасен для современных автомобилей. Об этом сообщил « АиФ ».

Специалисты отмечают, что риски при «прикуривании» связаны с электронными системами, чувствительными к резким скачкам напряжения, а также с возможными ошибками автомобилистов во время процедуры.

Как сообщили эксперты, при неправильном присоединении проводов, в частности при работающем моторе «донора», могут возникнуть замыкания, а также оплавиться проводка, выгореть предохранители, сломаться генераторы и произойти пожар.

Автовладельцам посоветовали выключать мотор «донора» во время запуска машины, не «прикуривать» бензиновые автомобили от дизельных и наоборот, не пытаться запустить двигатель с помощью грузовика, перепроверять свои действия, чтобы не перепутать полярность батареи, изучить порядок снятия и установки клемм и проводов.

Для минимизации рисков эксперты предлагают отказаться от «прикуривания» современных автомобилей и сразу купить новый аккумулятор.