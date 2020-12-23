На улице Новой столкнулись «Ниссан» и автобус

По информации автора ролика, на месте затруднено движение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка образовалась в сторону Кального.

Днем в среду, 23 декабря, на пересечении улиц Новой и Лермонтова в Рязани столкнулись Nissan Qashkai и автобус. Сообщение об этом появилось в группе «ДТП Аварии Рязань» «ВКонтакте».

По информации автора ролика, на месте затруднено движение.

«Ищите пути объезда», — написал он.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка образовалась в сторону Кального.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.