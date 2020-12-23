На портале госуслуги откроют запись на вакцинацию от COVID-19

У россиян появится возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.

У россиян появится возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «РИА Новости».

«Минцифры совместно с Минздравом обеспечить… реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством единого портала государственных услуг (далее — ЕПГУ) и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее — ЕГИСЗ)», — говорится в поручении.

Кроме того, ведомствам поручено определить приоритизацию граждан на вакцинацию от коронавируса в зависимости от возраста и места работы.

Срок исполнения поручения — 31 января 2021 года.

В начале декабря Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие дни.