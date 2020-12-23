На окраине Рязани закроют движение по железнодорожному переезду

На месте установят дорожные знаки. Водителей попросили планировать маршрут движения.

В Рязани закроют движение в ночь с 25 на 26 декабря в районе железнодорожного переезда на улице Военных Автомобилистов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение закроют с 23:00 25 декабря до 7:00 26 декабря из-за ремонта на железнодорожном переезде 201 км на улице Военных Автомобилистов.

На месте установят дорожные знаки.

Водителей попросили планировать маршрут движения.