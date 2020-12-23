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На Горном Алтае ревнивец ранил бывшую жену брата
На Горном Алтае 40-летний ревнивец ранил бывшую жену брата. По предварительным данным, подозреваемый ухаживал за потерпевшей. Когда он увидел ее в компании с другим, то ударил женщину ножом в грудь.

На Горном Алтае 40-летний ревнивец ранил бывшую жену брата. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает СК региона.

По предварительным данным, подозреваемый ухаживал за потерпевшей. Она приходилась бывшей женой его брату. 18 декабря 2020 года пострадавшая была на работе и пила спиртное в компании мужчины. Когда ее поклонник пришел и увидел это, то рассердился и ударил женщину ножом в грудь. После этого мужчина скрылся. Его нашли и задержали в тот же день. Подозреваемый сознался в сделанном. Он находится под стражей.

По статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) возбуждено дело.