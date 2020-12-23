Мошенники требовали от рязанцев деньги за онлайн-встречу с Дедом Морозом

Речь идет о «телемосте», который новогодний волшебник будет проводить из своей резиденции в Лесопарке, сообщила мэрия города. Администрация Рязани предупредила о злоумышленниках и напомнила, что все городские мероприятия для жителей и гостей бесплатны.

Мошенники требовали от рязанцев деньги за онлайн-встречу с Дедом Морозом. Речь идет о «телемосте», который новогодний волшебник будет проводить из своей резиденции в Лесопарке, сообщила мэрия города.

Администрация Рязани предупредила о злоумышленниках и напомнила, что все городские мероприятия для жителей и гостей бесплатны.