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Мошенники требовали от рязанцев деньги за онлайн-встречу с Дедом Морозом
Речь идет о «телемосте», который новогодний волшебник будет проводить из своей резиденции в Лесопарке, сообщила мэрия города. Администрация Рязани предупредила о злоумышленниках и напомнила, что все городские мероприятия для жителей и гостей бесплатны.

Мошенники требовали от рязанцев деньги за онлайн-встречу с Дедом Морозом. Речь идет о «телемосте», который новогодний волшебник будет проводить из своей резиденции в Лесопарке, сообщила мэрия города.

Администрация Рязани предупредила о злоумышленниках и напомнила, что все городские мероприятия для жителей и гостей бесплатны.

Отмечается, что «Телемост с Дедом Морозом из Лесопарка» стартует 25 декабря. До 7 января рязанцы могут записаться на онлайн-встречу с новогодними персонажами. Подробности читайте здесь.