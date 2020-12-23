Любимов: цель цифровой трансформации — сделать жизнь людей удобнее

В среду, 23 декабря, в режиме видеоконференции прошло заседание Совета по цифровому развитию отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области при региональном правительстве.

В среду, 23 декабря, в режиме видеоконференции прошло заседание Совета по цифровому развитию отраслей экономики и социальной сферы Рязанской области при региональном правительстве. Выступая, губернатор Николай Любимов пояснил, что цель цифровой трансформации — сделать жизнь людей удобнее, сообщил сайт областного правительства.

В заседании принимали участие зампреды регионального правительства Светлана Горячкина, Евгений Беленецкий и Роман Петряев, руководители министерств региона, АО «Корпорация развития Рязанской области», АНО «Диалог Регионы», ГКУ РО «ЦИТ Рязанской области», АНО «Цифровой регион».

Встречу открывал глава региона.

«Главная цель этого масштабного проекта: сделать жизнь людей удобнее и комфортнее, работу бизнеса — проще, взаимодействие граждан и власти — более эффективным, — подчеркнул губернатор. — Наша область активно включилась в работу. Курс на цифровизацию, как один из ведущих IT-регионов страны, мы взяли несколько лет назад. Сейчас к Интернету подключены все больницы и поликлиники, что особенно важно в условиях пандемии. Мы запустили единый номер по ковиду — 122. Это позволило централизовать звонки в колл-центрах медучреждений и организовать их оперативную маршрутизацию».

По словам Николая Любимова, важнейшей темой стала организация дистанционного обучения в школах. Он отметил, что проблемы были, но «в целом, с задачей справились».

Политик рассказал, что недавно открыли Центр управления регионом. Он должен повысить качество реагирования на обращения людей, сократить сроки их рассмотрения и на основе полученных данных повысить эффективность управления областью.

Участники заседания также обсуждали задач по цифровой трансформации. Например, результаты работы CDO в центральных исполнительных органах власти, а также реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Губернатор отметил, что в 2021 году федеральный центр проведет мониторинг выполнения целевых показателей проекта «Цифровой трансформации». Ежеквартально будет формироваться рейтинг оценки работы областных органов власти, а также рейтинг региона в целом.

«Мы все хотим, чтобы Рязанская область постоянно занимала в нем достойное место. Поэтому нам нужно действовать сообща, — обратился ко всем Николай Любимов. — В первую очередь, уделить самое пристальное внимание укреплению взаимодействия между всеми структурами — участниками этой работы. Мы взяли нужный темп и его важно сохранить, поскольку социальный запрос на цифровизацию со стороны рязанцев продолжает расти».