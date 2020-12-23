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К концу недели в Рязанскую область придут метели
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на европейскую часть страны надвигается антициклон. Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.

К концу недели в Рязанскую область придут метели. Сильный снег ожидается в пятницу и субботу, 25-26 декабря, сообщает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на европейскую часть страны надвигается антициклон. Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров. По его словам, снегопады могут сопровождаться усилением ветра до 17-18 метров в секунду.

Вильфанд предупредил, что такая погода может вызвать снежные заносы и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что к началу следующей недели ночные температуры упадут ниже -10 градусов.