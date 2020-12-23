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ДТП парализовало движение в центре Рязани
Авария произошла под путепроводом на улице Вокзальной. Судя по опубликованному с места ДТП ролику, столкнулись несколько машин, в том числе грузовик.

Вечером в среду, 23 декабря, ДТП парализовало движение в центре Рязани. Авария произошла под путепроводом на улице Вокзальной.

Судя по опубликованному с места ДТП ролику, столкнулись несколько машин, в том числе грузовик.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено в обе стороны. Из-за этого «встала» не только улица Вокзальная, но и весь Первомайский проспект и часть Соборной улицы.

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает пробку в восемь баллов из десяти.