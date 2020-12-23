Астраханка получила 14 лет тюрьмы за замурованного сына в бетоне

В Астрахани вынесли приговор убийце, замуровавшей тело собственного сына в бетон. Мать и сын поругались из-за того, что тот поздно вернулся домой. Женщина несколько раз ударила его гантелью по голове. Чтобы скрыть убийство, астраханка спрятала тело в пустующем доме.

В Астрахани вынесли приговор убийце, замуровавшей тело собственного сына в бетон. Об этом в среду, 23 декабря, сообщается на сайте астраханского СК.

6 марта 2020 года женщина заявила в полицию об исчезновении ее сына. Она пыталась запутать следствие — говорила, что ребенка видели около дома, «опознавала» его на камерах в разных районах города. В ходе расследования залитое бетоном тело 12-летнего мальчика нашли под полом дома во дворе старшего сына осужденной. Следствие установило, что 5 марта мать и сын поругались из-за того, что тот поздно вернулся домой. Когда подросток уснул, женщина несколько раз ударила его гантелью по голове. От этого он умер на месте. Чтобы скрыть убийство, астраханка спрятала тело в пустующем доме.

Женщина признала свою вину. Экспертиза признала ее вменяемой. Суд назначил ей 14 лет тюрьмы.