Жительница Шилова попала под колеса «Рено»

Вечером в понедельник, 21 декабря, около дома №79 по улице Советской в Шилове произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в понедельник, 21 декабря, около дома №79 по улице Советской в Шилове произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 17:30 45-летний местный житель на Renault Sandero сбил 45-летнюю женщину. По предварительной информации, она шла по нерегулируемому переходу.

Пешеход получила травмы, с которыми обращалась к медикам.