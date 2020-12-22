За сутки госпитализировали 40 рязанцев с COVID-19

Состояние 86 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 437 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 71 человек, из них 30 подключили к аппаратам ИВЛ.

За сутки госпитализировали 40 рязанцев с COVID-19. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Всего в рязанских больницах от коронавируса лечат 594 пациента, в том числе четверых детей. Накануне пациентов было 554.

Состояние 86 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 437 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 71 человек, а 30 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ.