За неделю в Рязанской области произошло 28 пожаров

Огонь уничтожил и повредил 15 строений и 5 автомобилей. 8 раз горел мусор, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

За неделю, с 14 по 20 декабря, в Рязанской области произошло 28 пожаров. 8 раз горел мусор, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 15 строений и 5 автомобилей.

15 декабря горел многоквартирный дом на улице Молодежной в селе Надежка Ермишинского района. На пожаре погибла женщина 1974 года рождения.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.