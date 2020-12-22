За неделю в Рязанской области произошло 28 пожаров
Огонь уничтожил и повредил 15 строений и 5 автомобилей. 8 раз горел мусор, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
За неделю, с 14 по 20 декабря, в Рязанской области произошло 28 пожаров. 8 раз горел мусор, сообщили в
Огонь уничтожил и повредил 15 строений и 5 автомобилей.
15 декабря горел многоквартирный дом на улице Молодежной в селе Надежка Ермишинского района. На пожаре погибла женщина 1974 года рождения.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.