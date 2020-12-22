Врач из «красной зоны» назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома

Работающий в «красной зоне» хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с «Комсомольской правдой» назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома. По его словам, люди доводят себя до критического состояния, принимая большие дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию.

Работающий в «красной зоне» хирург, анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра в беседе с « Комсомольской правдой » назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома. По его словам, люди доводят себя до критического состояния, принимая большие дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию.

Мишра отметил, что при тяжелом течении коронавируса у пациентов легкие «забиты тромбами». Он посоветовал обращаться к врачам, если пару-тройку дней держатся симптомы, а через неделю — сделать КТ. Это поможет не пропустить признаки пневмонии.

Врач уточнил, что, скорее всего, пациент легко перенесет COVID-19, если у него нет проблем с сердцем или диабета.