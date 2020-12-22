Врач допустил возможность третьей волны коронавируса

Врач допустил возможность третьей волны коронавируса. По его словам, ситуация с такими инфекциями, как птичий грипп или испанка, обострялась трижды. Врач отметил, что вспышки происходили в весенний и осенний сезоны.

Главврач московской больницы №40 Денис Проценко допустил возможность третьей волны коронавируса. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация с такими инфекциями, как птичий грипп или испанка, обострялась трижды. Врач отметил, что вспышки происходили в весенний и осенний сезоны.

Кроме того, Проценко сказал, что теперь загруженность больниц улучшается. «Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово „ковид“ было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение», — заявил медик.