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ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19
ВОЗ рекомендовала продолжать выполнение всех мер профилактики. В них включают отслеживание контрактов заразившихся с последующими изоляцией и карантином, тестирование на коронавирус, а также ношение средств защиты и дистанцирование.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19 и других вызывающих озабоченность мутаций. Об этом заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ рекомендовала продолжать выполнение всех мер профилактики. В них включают отслеживание контрактов заразившихся с последующими изоляцией и карантином, тестирование на коронавирус, а также ношение средств защиты и дистанцирование.

Ранее в Великобритании нашли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Этот штамм распространяется еще быстрее.