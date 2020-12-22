ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

ВОЗ рекомендовала продолжать выполнение всех мер профилактики. В них включают отслеживание контрактов заразившихся с последующими изоляцией и карантином, тестирование на коронавирус, а также ношение средств защиты и дистанцирование.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19 и других вызывающих озабоченность мутаций. Об этом заявила РИА Новости представитель организации в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ рекомендовала продолжать выполнение всех мер профилактики. В них включают отслеживание контрактов заразившихся с последующими изоляцией и карантином, тестирование на коронавирус, а также ношение средств защиты и дистанцирование.

Ранее в Великобритании нашли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Этот штамм распространяется еще быстрее.