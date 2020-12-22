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В Шиловском районе избрали нового главу
Кандидатуру поддержали 16 депутатов, двое оказались против. Об этом пишет издательство «Пресса».

В понедельник, 21 декабря, депутаты шиловской думы тайным голосованием избрали главу района. Об этом пишет издательство «Пресса».

По результатам голосования должность заняла Елена Синетова, ее поддержали 16 депутатов, двое оказались против.

Синетова председатель районной думы, продолжает работать начальником ГКУ РО «Ерахтурское лесничество».

Справка

Елена Синетова родилась в 1971 году в поселке Калинин Клинцовского района Брянской области. Имеет два высших образования. В Шиловском районе работает с 1993 года. Прошла путь от заведующего складом Ерахтурского лесхоза до начальника Ерахтурского лесничества. Депутат думы Шиловского района. Воспитывает дочь Ирину и сына Николая.