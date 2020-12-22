В Шиловском районе избрали нового главу
Кандидатуру поддержали 16 депутатов, двое оказались против. Об этом пишет издательство «Пресса».
В понедельник, 21 декабря, депутаты шиловской думы тайным голосованием избрали главу района. Об этом пишет издательство «
По результатам голосования должность заняла Елена Синетова, ее поддержали 16 депутатов, двое оказались против.
Синетова председатель районной думы, продолжает работать начальником ГКУ РО «Ерахтурское лесничество».
Справка
Елена Синетова родилась в 1971 году в поселке Калинин Клинцовского района Брянской области. Имеет два высших образования. В Шиловском районе работает с 1993 года. Прошла путь от заведующего складом Ерахтурского лесхоза до начальника Ерахтурского лесничества. Депутат думы Шиловского района. Воспитывает дочь Ирину и сына Николая.