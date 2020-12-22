В Саратове женщина убила мужа во время отработки боевых приемов

В Саратове женщина убила мужа во время отработки боевых приемов. Она отобрала нож, потеряла равновесие, и упала на мужа, попав ему ножом в грудь.

В Саратове женщина убила мужа во время отработки боевых приемов. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает СК области.

По данным следствия, 23 марта 2020 года, 40-летний мужчина с женой пили спиртное. Мужу пришло в голову обучить супругу боевым приемам. Он взял нож и начал в игровой форме угрожать ей. Женщина отобрала нож, потеряла равновесие, и упала на мужа, попав ему ножом в грудь. Вызванные медики констатировали смерть.

Женщина полностью признала вину и раскаялась. Ей назначен год лишения свободы.