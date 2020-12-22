В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск
За прошедшие сутки полицейские разыскали троих человек, скрывавшихся от следствия и органов исполнения наказания. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Рязанской области задержали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила
За прошедшие сутки полицейские разыскали троих человек, скрывавшихся от следствия и органов исполнения наказания. Среди них 34-летний гражданин Белоруссии, не плативший алименты детям; 27-летний рязанец, осужденный за причинение вреда здоровью; 55-летний житель Пензенской области, скрывающийся от следователей.
Задержанных передали инициаторам розыска.