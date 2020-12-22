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В Рязани стартовал новогодний конкурс «Шар подарков» от «Рельеф-Центра» и сети магазинов «Канцлер»
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фото с одним из елочных шаров, установленных на площади Победы или площади Ленина, и поделиться им в соцсетях.

В преддверии Нового года компания «Рельеф-Центр» и сеть магазинов «Канцлер» запустили уже традиционный для рязанцев фотоконкурс «Шар подарков».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фото с одним из елочных шаров, установленных на площади Победы или площади Ленина, и поделиться им в соцсетях.

Подробности можно узнать на сайте или по QR-коду в каждом из елочных шаров.

Яркие новогодние фотолокации — подарок городу от компании «Рельеф-Центр» — уже украшали улицы Рязани прошлой зимой. Тогда арт-объекты стали одним из главных мест притяжения рязанцев и гостей города.