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В Рязани прошел межведомственный рейд по проверке газового оборудования
Рейд подтвердил проблему недопуска сотрудников специализированной организации к газовому оборудованию в квартирах.

Специалисты «Рязаньгоргаз» совместно с представителями Госжилинспекции, полиции и мэрии приняли участие в профилактическом рейде по проверке газового оборудования в квартирах жителей города.

«Рейд подтвердил проблему недопуска сотрудников специализированной организации к газовому оборудованию в квартирах. Управляющие компании также не в полной мере выполняют обязательства по заключенным договорам, что осложняет газовикам проведение работ по обслуживанию внутриквартирного оборудования и общедомовых газопроводов и ставит под угрозу безопасность жильцов», — рассказали в пресс-службе компании.

В 2020 году «Рязаньгоргаз» направил в Госжилинспекцию 194 акта об отказе собственников квартир в допуске газовикам, 6 актов составлено относительно юрлиц. В результате семеро собственников уже привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 9.23 КоАП, которая предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 100 тысяч рублей.

«Отказ от проведения техобслуживания может стать причиной возникновения угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических лиц. В настоящее время мы сотрудничаем с жилищной инспекцией и администрацией города, чтобы максимально охватить техобслуживаением жилищный фонд Рязани», — отметил замначальника службы по ремонту и обслуживанию ВДГО компании «Рязаньгоргаз» Вадим Лекомцев.

В течение года специалисты «Рязаньгоргаз» направили «отказникам» около трех тысяч уведомлений и извещений о необходимости выполнения работ с предложениями согласования даты и времени их проведения. В компании используют смс-информирование потребителей.