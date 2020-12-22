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В Рязани повысили экономически обоснованный тариф на проезд
Сумма за поездку на автобусе составит 40,95 рублей, а на троллейбусе 39,57 рублей. Тарифы не являются установленной для населения платой за проезд. Разницу между ними перевозчик получает в качестве возмещения недополученных доходов.

Региональная энергетическая комиссия по Рязанской области определила экономически обоснованный тариф на услуги МУП «Управление Рязанского транспорта» по перевозке пассажиров на автобусах и троллейбусах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Сумма за поездку на автобусе составит 40,95 рублей, а на троллейбусе 39,57 рублей. Тарифы не являются установленной для населения платой за проезд.

Разницу между ними перевозчик получает в качестве возмещения недополученных доходов.

Тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2021 года.