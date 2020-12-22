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В Рязани открыли выставку рождественских марок
Коллекцию предоставили для экспонирования историк Владимир и его сын Алексей Туарменские. Ученый начал собирать марки, когда еще был студентом.

В Рязанской епархиальной библиотеке открыли выставку рождественских марок. Коллекцию предоставили для экспонирования историк Владимир и его сын Алексей Туарменские, сообщил сайт библиотеки.

Кандидат исторических наук, преподаватель одного из рязанских вузов Владимир Туарменский начал собирать рождественские марки, когда был студентом. В его коллекции — марки из стран Европы, Японии, Канады.

«Конечно, далеко не на всех марках можно увидеть церковное событие, но зато хорошо представлены особенности каждого народа, — отметили в библиотеке. — Например, коренные жители Аляски, алеуты, изображают Матерь Божию несущей Ребенка в оленьей сумке за спиной».

Выставка продлится до середины января.