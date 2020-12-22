В Рязани началась запись на прививки от COVID-19

Прививки сделают медикам, работникам образовательных организаций, полицейским, сотрудникам общественного транспорта, торговли, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, а также органов соцзащиты населения.

В Рязани началась запись на вакцинацию от COVID-19. Объявление появилось на сайте больницы №4.

Прививки вакциной «Гам-КОВИД-Вак» сделают медикам, работникам образовательных организаций, полицейским, сотрудникам общественного транспорта, торговли, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, а также органов соцзащиты. Условие — желающие привиться должны быть старше 18 и моложе 60 лет.

В больнице №4 сделают прививки представителям перечисленных категорий, которые живут на территории обслуживания поликлиники.

Записаться можно по телефонам: