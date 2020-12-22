В Рязани началась запись на прививки от COVID-19
Прививки сделают медикам, работникам образовательных организаций, полицейским, сотрудникам общественного транспорта, торговли, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, а также органов соцзащиты населения.
В Рязани началась запись на вакцинацию от COVID-19. Объявление появилось на сайте больницы №4.
Прививки вакциной «Гам-КОВИД-Вак» сделают медикам, работникам образовательных организаций, полицейским, сотрудникам общественного транспорта, торговли, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий, а также органов соцзащиты. Условие — желающие привиться должны быть старше 18 и моложе 60 лет.
В больнице №4 сделают прививки представителям перечисленных категорий, которые живут на территории обслуживания поликлиники.
Записаться можно по телефонам:
- 8 (4912) 44-88-30 с 9:00 до 14:00
- +7 (929) 673-44-59 с 9:00 до 19:00
- +7 (903) 640-20-78 с 9:00 до 19:00