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В Рязани на заправке умер водитель
Накануне 58-летний водитель-экспедитор в филиале ООО «ИТЕКО Россия» (Нижегородская область, Богородский район, поселок Кудьма) — АТП «Тверь скончался в кабине машины. Автомобиль в это время находился на АЗС «ЭкоГаз» в Рязани.

В Рязани на заправке умер нижегородский водитель. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Накануне 58-летний водитель-экспедитор в филиале ООО «ИТЕКО Россия» (поселок Кудьма в Богородском районе) — АТП «Тверь скончался в кабине машины. Автомобиль в это время находился на АЗС «ЭкоГаз» в Рязани.

Расследованием случившегося занимаются сотрудники инспекция труда в Рязанской области, все материалы они передадут нижегородским коллегам.